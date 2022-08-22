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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные не видят перспектив скорого продвижения оккупантов в сторону Николаева – Ким

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Ким отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости
Ким отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Украинские военные считают, что у российских оккупантов нет возможностей для быстрого продвижения к Николаеву. Об этом 22 августа в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Касательно мифов, что там все наступают, – это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспектив скорого продвижения врагов в сторону Николаева. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", – подчеркнул Ким.

Он также отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости.

В то же время глава ОВА призвал граждан быть осторожнее 23-го и 24 августа и по возможности перейти на дистанционный формат работы.

"Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", – добавил Ким.

В Генштабе ВСУ утром 22 августа сообщили, что российские оккупанты продолжают штурм в районе села Благодатное Николаевской области и имеют там частичный успех.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, День Независимости, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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