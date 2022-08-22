Военные не видят перспектив скорого продвижения оккупантов в сторону Николаева – Ким

"Касательно мифов, что там все наступают, – это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспектив скорого продвижения врагов в сторону Николаева. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", – подчеркнул Ким.
Он также отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости.
В то же время глава ОВА призвал граждан быть осторожнее 23-го и 24 августа и по возможности перейти на дистанционный формат работы.
"Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", – добавил Ким.
В Генштабе ВСУ утром 22 августа сообщили, что российские оккупанты продолжают штурм в районе села Благодатное Николаевской области и имеют там частичный успех.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.