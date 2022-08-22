Военные не видят перспектив скорого продвижения оккупантов в сторону Николаева – Ким

Ким отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Касательно мифов, что там все наступают, – это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспектив скорого продвижения врагов в сторону Николаева. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", – подчеркнул Ким.

Он также отметил, что Николаев не будут закрывать на День Независимости.

В то же время глава ОВА призвал граждан быть осторожнее 23-го и 24 августа и по возможности перейти на дистанционный формат работы.

"Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", – добавил Ким.

В Генштабе ВСУ утром 22 августа сообщили, что российские оккупанты продолжают штурм в районе села Благодатное Николаевской области и имеют там частичный успех.