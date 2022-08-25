Россияне двумя ракетами нанесли удар по критической инфраструктуре Шепетовского района – глава Хмельницкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.
"К сожалению, сегодня рашисты "поздравили" и нашу область с Днем Независимости! Нанесены два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. Сейчас там работают службы ГСЧС. Последствия мы ликвидируем", – написал руководитель ОВА.
По словам Гамалия, в жилых домах, находящихся рядом, выбиты окна, двери.
"Выясняется информация о пострадавших", – добавил глава Хмельницкой ОВА.
Гамалий призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
О прилетах вражеских ракет в Хмельницкой области Гамалий сообщил в 17.37.
Военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко отметил, что по его информации, ракеты по Хмельницкой области запустили из воздушного пространства Беларуси. Проект "Беларускі Гаюн" уточнил в Telegram, что после 17.00 в нескольких районах Беларуси слышали звуки пусков ракет.
Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. По его словам, в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".
24 августа практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги. На данный момент известно, что в течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую и Донецкую области. Над Черкасской областью система ПВО сбила ракету, над Винницкой – "воздушный объект".