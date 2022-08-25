Россияне двумя ракетами нанесли удар по критической инфраструктуре Шепетовского района – глава Хмельницкой ОВА

В жилых домах, находящихся рядом с эпицентром удара, выбиты окна, двери, отметил Гамалий Фото: shepetivka.com.ua

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

"К сожалению, сегодня рашисты "поздравили" и нашу область с Днем Независимости! Нанесены два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. Сейчас там работают службы ГСЧС. Последствия мы ликвидируем", – написал руководитель ОВА.

По словам Гамалия, в жилых домах, находящихся рядом, выбиты окна, двери.

"Выясняется информация о пострадавших", – добавил глава Хмельницкой ОВА.

Гамалий призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

О прилетах вражеских ракет в Хмельницкой области Гамалий сообщил в 17.37.

Военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко отметил, что по его информации, ракеты по Хмельницкой области запустили из воздушного пространства Беларуси. Проект "Беларускі Гаюн" уточнил в Telegram, что после 17.00 в нескольких районах Беларуси слышали звуки пусков ракет.