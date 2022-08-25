Число погибших в результате ракетных ударов оккупантов по Чаплино выросло до 22-х, пять человек сгорели в машине – Зеленский

Из-за ракетного удара оккупантов по станции Чаплино возник пожар в пяти пассажирских вагонах, отметили в ОПУ Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Об этом 24 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются", – сказал президент.

Как рассказал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, днем вражеская ракета уничтожила частный дом в Чаплино.

"Под завалами оказались три человека – женщина и два ребенка. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели", – написал Тимошенко.

Позже оккупанты нанесли еще два удара по Чаплино – сначала одной ракетой, а затем еще тремя, добавил замглавы ОПУ.

"Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие – попали в железнодорожную станцию, – подчеркнул Тимошенко. – Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22".

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