Число погибших в результате ракетных ударов оккупантов по Чаплино выросло до 22-х, пять человек сгорели в машине – Зеленский

Об этом 24 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются", – сказал президент.
Как рассказал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, днем вражеская ракета уничтожила частный дом в Чаплино.
"Под завалами оказались три человека – женщина и два ребенка. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели", – написал Тимошенко.
Позже оккупанты нанесли еще два удара по Чаплино – сначала одной ракетой, а затем еще тремя, добавил замглавы ОПУ.
"Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие – попали в железнодорожную станцию, – подчеркнул Тимошенко. – Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".