ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате ракетных ударов оккупантов по Чаплино выросло до 22-х, пять человек сгорели в машине – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за ракетного удара оккупантов по станции Чаплино возник пожар в пяти пассажирских вагонах, отметили в ОПУ
Из-за ракетного удара оккупантов по станции Чаплино возник пожар в пяти пассажирских вагонах, отметили в ОПУ
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по поселку Чаплино в Днепропетровской области увеличилось до 22-х.

Об этом 24 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/737020777369735/

Как рассказал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, днем вражеская ракета уничтожила частный дом в Чаплино.

"Под завалами оказались три человека – женщина и два ребенка. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели", – написал Тимошенко.

Позже оккупанты нанесли еще два удара по Чаплино – сначала одной ракетой, а затем еще тремя, добавил замглавы ОПУ.

"Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие – попали в железнодорожную станцию, – подчеркнул Тимошенко. – Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, раненые, День Независимости, спасатели, Владимир Зеленский, обстрелы, вагоны, война России против Украины, ракеты, президент, мальчик, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, пассажиры, российские оккупанты, Чаплино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе
"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе
"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают
"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают
"В ріднім краї панувати не дамо нікому". Жена командира полка "Азов" Прокопенко в День Независимости презентовала новую иллюстрацию
"В ріднім краї панувати не дамо нікому". Жена командира полка "Азов" Прокопенко в День Независимости презентовала новую иллюстрацию
"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости
"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости
  "Многим музыка помогает, исцеляет раны". Макс Барских презентовал песню-мечту "Украина". Видео
  "Многим музыка помогает, исцеляет раны". Макс Барских презентовал песню-мечту "Украина". Видео
  Сергей Жадан и польский музыкант Казик Сташевский в День Независимости посвятили песню Украине. Видео
  Сергей Жадан и польский музыкант Казик Сташевский в День Независимости посвятили песню Украине. Видео
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты G
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (268524)
2
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (237736)
3
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (222786)
4
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (132858)
5
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (74022)
6
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (64937)
7
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (59848)
8
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (25299)
 
 
 
 