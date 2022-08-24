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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетами по пассажирским вагонам на станции в Днепропетровской области, погибло не менее 15 человек – Зеленский

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Оккупанты нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино, отметил Зеленский
Оккупанты нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино, отметил Зеленский
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Российские оккупационные войска 24 августа нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате обстрела погибли не менее 15 человек.

Об этом в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Видеозапись речи президента опубликована на странице Зеленского в Facebook.

"Четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский.

Фото последствий ракетного удара оккупантов по поезду опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/560766219109598/

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Совет Безопасности ООН, раненые, спасатели, Владимир Зеленский, обстрелы, вагоны, война России против Украины, ракеты, погибшие, пассажиры, российские оккупанты
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