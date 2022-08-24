Только Россия является единственным препятствием для скорейшего разрешения кризиса в Украине и в мире – постпред США при ООН

Миллионы украинцев все еще находятся в осаде, а десятки миллионов людей по всему миру рискуют жить в условиях голода из-за действий России, отметила Томас-Гринфилд Фото: EPA

Об этом 24 августа в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Заседание транслировалось на YouTube-канале ООН.

"Не имеет значения, сколько еще фиктивных референдумов, незаконных властей Москва пытается установить – мы продолжим защищать Устав ООН и защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", – указала Томас-Гринфилд.

По ее словам, "Россия и только Россия несет полную ответственность" за насилие, голод в мире и гуманитарный кризис, нарушения прав человека и угрозы для уязвимых групп населения. Только Россия "является единственным препятствием для скорейшего разрешения этого кризиса", добавила Томас-Гринфилд.

"Даже там, где мы видели прогресс, например, экспорт зерна и другого продовольствия из украинских портов по столь необходимой договоренности, подписанной с Турцией, Россия не дала нам забыть о своих намерениях. Всего через несколько часов после завершения сделки Россия запустила ракеты по Одесскому порту. Эти ракеты были важным напоминанием о том, что миллионы украинцев все еще находятся в осаде, а десятки миллионов людей по всему миру рискуют жить в условиях голода из-за действий России", – отметила постпред США при ООН.

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