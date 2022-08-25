Воздушную тревогу в День Независимости Украины объявляли рекордное количество раз. Оккупанты обстреляли девять областей

Это волонтерский проект, который с начала полномасштабной войны ведет статистику воздушных тревог в Украине и создал сайт air-alarms.in.ua.

Волонтеры отметили, что 189 тревог – это абсолютный рекорд с конца февраля. Предыдущий – 109 тревог – был 23 апреля, в канун Пасхи.

Больше всего воздушных тревог за день было в Полтавской и Кировоградской областях – по 12, в Запорожской и Днепропетровской – по 11, в Черкасской и Харьковской – по 10. В остальных регионах – от шести до девяти. При этом в Луганской области, судя по карте волонтеров, тревогу не снимали еще с предыдущего дня. В Киеве было семь предупреждений, суммарно они продолжались более семи часов.

Другой подобный волонтерский Telegram-канал – "Карта воздушных тревог" – проанализировал официальные отчеты из регионов и сообщил, что в течение 24 августа российские оккупанты обстреляли девять областей Украины: Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Николаевскую, Запорожскую, Сумскую, Черниговскую и Донецкую.

Кроме того, в ряде регионов (в частности, в Ровенской, Львовской, Винницкой, Закарпатской областях) поступили фейковые сообщения о минировании инфраструктурных объектов.

В Полтавской области под обстрел попал военный аэродром в Миргороде. В целом по городу российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара. По данным местных властей, раненых и погибших в результате прилетов нет.

В Харьковской области оккупанты обстреливали несколько населенных пунктов, в том числе Харьков, Дергачи, Малую Даниловку. В Малой Даниловке повреждена инфраструктура и частные дома, два человека получили ранения. Подробную информацию за сутки областная военная администрация публикует утром.

В Днепропетровской области оккупанты ночью наносили ракетные и артиллерийские удары по Днепровскому, Никопольскому и Криворожскому районам, пострадало минимум два человека, есть повреждения домов. Днем российская армия нанесла несколько ракетных ударов по поселку Чаплино Синельниковского района. Были попадания по частному дому и железнодорожной станции. По данным президента Владимира Зеленского, в общем погибло 22 человека. "Чаплино – наша боль сегодня", – сказал он.

В Хмельницкой области оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Шепетовскому району. Есть попадания по критической инфраструктуре, сообщили в областной военной администрации.

В Николаевской области оккупанты обстреливали несколько общин в Баштанском районе. В частности, под обстрел попал город Новый Буг, там повреждены дома. Девять человек, в том числе двое детей, получили ранения.

В ночь на 24 августа оккупанты нанесли не менее девяти ракетных ударов по инфраструктурным объектам Запорожья и пригорода, сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. От взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла. О других повреждения власти не сообщали. Подробную статистику за сутки областная военная администрация публикует утром.

В Сумской области оккупанты из минометов обстреливали несколько общин в Сумском и Шосткинском районах. Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что жертв и разрушений нет.

В Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреливали приграничные районы, в частности, Новгород-Северский район. В селе Каменская Слобода в результате обстрела загорелся лес, сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия, оккупанты наступают на нескольких направлениях, ведут обстрелы в районе Славянска, Северска, Бахмута, Соледара, Авдеевки и других населенных пунктов. Там они наносят не только ракетные и артиллерийские удары, но и применяют авиацию. Подробную статистику за сутки власти региона публикуют утром.