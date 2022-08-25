ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушную тревогу в День Независимости Украины объявляли рекордное количество раз. Оккупанты обстреляли девять областей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последствия обстрела 24 августа Николаевской области
Последствия обстрела 24 августа Николаевской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

24 августа, в День Независимости Украины, в Киеве и других регионах было объявлено 189 воздушных тревог, сообщается в Telegram-канале "Карта воздушных тревог | Новости".

Это волонтерский проект, который с начала полномасштабной войны ведет статистику воздушных тревог в Украине и создал сайт air-alarms.in.ua

Волонтеры отметили, что 189 тревог – это абсолютный рекорд с конца февраля. Предыдущий – 109 тревог – был 23 апреля, в канун Пасхи.

Больше всего воздушных тревог за день было в Полтавской и Кировоградской областях – по 12, в Запорожской и Днепропетровской – по 11, в Черкасской и Харьковской – по 10. В остальных регионах – от шести до девяти. При этом в Луганской области, судя по карте волонтеров, тревогу не снимали еще с предыдущего дня. В Киеве было семь предупреждений, суммарно они продолжались более семи часов. 

Другой подобный волонтерский Telegram-канал – "Карта воздушных тревог" – проанализировал официальные отчеты из регионов и сообщил, что в течение 24 августа российские оккупанты обстреляли девять областей Украины: Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Николаевскую, Запорожскую, Сумскую, Черниговскую и Донецкую. 

Кроме того, в ряде регионов (в частности, в Ровенской, Львовской, Винницкой, Закарпатской областях) поступили фейковые сообщения о минировании инфраструктурных объектов. 

В Полтавской области под обстрел попал военный аэродром в Миргороде. В целом по городу российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара. По данным местных властей, раненых и погибших в результате прилетов нет.  

В Харьковской области оккупанты обстреливали несколько населенных пунктов, в том числе Харьков, Дергачи, Малую Даниловку. В Малой Даниловке повреждена инфраструктура и частные дома, два человека получили ранения. Подробную информацию за сутки областная военная администрация публикует утром. 

В Днепропетровской области оккупанты ночью наносили ракетные и артиллерийские удары по Днепровскому, Никопольскому и Криворожскому районам, пострадало минимум два человека, есть повреждения домов. Днем российская армия нанесла несколько ракетных ударов по поселку Чаплино Синельниковского района. Были попадания по частному дому и железнодорожной станции. По данным президента Владимира Зеленского, в общем погибло 22 человека"Чаплино – наша боль сегодня", – сказал он. 

В Хмельницкой области оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Шепетовскому району. Есть попадания по критической инфраструктуре, сообщили в областной военной администрации.

В Николаевской области оккупанты обстреливали несколько общин в Баштанском районе. В частности, под обстрел попал город Новый Буг, там повреждены дома. Девять человек, в том числе двое детей, получили ранения. 

В ночь на 24 августа оккупанты нанесли не менее девяти ракетных ударов по инфраструктурным объектам Запорожья и пригорода, сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. От взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла. О других повреждения власти не сообщали. Подробную статистику за сутки областная военная администрация публикует утром. 

В Сумской области оккупанты из минометов обстреливали несколько общин в Сумском и Шосткинском районах. Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что жертв и разрушений нет

В Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреливали приграничные районы, в частности, Новгород-Северский район. В селе Каменская Слобода в результате обстрела загорелся лес, сообщило в Facebook оперативное командование "Север". 

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2226073457573440

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия, оккупанты наступают на нескольких направлениях, ведут обстрелы в районе Славянска, Северска, Бахмута, Соледара, Авдеевки и других населенных пунктов. Там они наносят не только ракетные и артиллерийские удары, но и применяют авиацию. Подробную статистику за сутки власти региона публикуют утром. 

Контекст:

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. В частности, среди возможных целей оккупантов назывался Киев.

Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

В День Независимости в Украине с визитом побывали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Португалии Жуан Кравиньйо

24 августа было ровно шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину русской армии. За это время Россия выпустила по Украине почти 3,5 тыс. крылатых ракет. Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины из артиллерии, а в регионах, близких к линии фронта, наносят и авиаудары. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Харьков, Запорожье, Ровенская область, Донецкая область, Винницкая область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Львовская область, Николаевская область, Полтавская область, Хмельницкая область, Черниговская область, Владимир Зеленский, Миргород, война России против Украины, Закарпатская область, инфраструктура, российские оккупанты, воздушная тревога, Дергачи, Чаплино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе
"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе
"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают
"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают
"В ріднім краї панувати не дамо нікому". Жена командира полка "Азов" Прокопенко в День Независимости презентовала новую иллюстрацию
"В ріднім краї панувати не дамо нікому". Жена командира полка "Азов" Прокопенко в День Независимости презентовала новую иллюстрацию
"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости
"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости
  "Многим музыка помогает, исцеляет раны". Макс Барских презентовал песню-мечту "Украина". Видео
  "Многим музыка помогает, исцеляет раны". Макс Барских презентовал песню-мечту "Украина". Видео
  Сергей Жадан и польский музыкант Казик Сташевский в День Независимости посвятили песню Украине. Видео
  Сергей Жадан и польский музыкант Казик Сташевский в День Независимости посвятили песню Украине. Видео
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты G
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (268524)
2
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (237736)
3
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (222786)
4
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (132858)
5
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (74022)
6
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (64937)
7
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (59848)
8
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (25299)
 
 
 
 