Оккупанты в День Независимости обстреляли три общины в Сумской области – ОВА

Человеческих потерь и разрушений в результате обстрела оккупантами Сумской области нет, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом 24 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община: после 10.00 семь – прилетов из миномета. И около 15.00 – четыре прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская община: в полдень – пять минометных взрывов. Белопольская община: после 18.40 – минометный обстрел – 16 приходов", – написал руководитель ОВА.

Живицкий заверил, что никакого вреда в Сумской области от оккупантов не случилось.

"Человеческих потерь и разрушений нет", – добавил глава ОВА.

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