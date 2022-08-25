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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в День Независимости обстреляли три общины в Сумской области – ОВА

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Человеческих потерь и разрушений в результате обстрела оккупантами Сумской области нет, отметил Живицкий
Человеческих потерь и разрушений в результате обстрела оккупантами Сумской области нет, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в День Независимости Украины обстреляли территорию трех общин Сумской области.

Об этом 24 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община: после 10.00 семь – прилетов из миномета. И около 15.00 – четыре прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская община: в полдень – пять минометных взрывов. Белопольская община: после 18.40 – минометный обстрел – 16 приходов", – написал руководитель ОВА.

Живицкий заверил, что никакого вреда в Сумской области от оккупантов не случилось.

"Человеческих потерь и разрушений нет", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, День Независимости, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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