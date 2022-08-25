Оккупанты в День Независимости обстреляли три общины в Сумской области – ОВА

Об этом 24 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Эсманская община: после 10.00 семь – прилетов из миномета. И около 15.00 – четыре прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская община: в полдень – пять минометных взрывов. Белопольская община: после 18.40 – минометный обстрел – 16 приходов", – написал руководитель ОВА.
Живицкий заверил, что никакого вреда в Сумской области от оккупантов не случилось.
"Человеческих потерь и разрушений нет", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.