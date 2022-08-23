Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области – более 80 прилетов – ОВА

В Сумской области 23 августа зафиксировали более 80 прилетов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего было зафиксировано более 80 прилетов, добавил он.

"Эсманская община: с 08.50 артобстрел общины – восемь прилетов. А в 12.50 враг бил из миномета – пять прилетов. В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей, – написал Живицкий. – Миропольская община: в 16.45 начался минометный обстрел – пять прилетов. Краснопольская община: с 17.15 до 19.00 русня вела минометный огонь – 21 прилет".

Кроме того, с 19.25 продолжался артобстрел Великописаревской общины – более 30 прилетов из ствольной артиллерии, добавил глава Сумской ОВА.

"К счастью, во всех случаях без потерь. Последствия по обстрелам Великописаревской общины уточняются", – резюмировал Живицкий.

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