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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области – более 80 прилетов – ОВА

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В Сумской области 23 августа зафиксировали более 80 прилетов, отметил Живицкий
В Сумской области 23 августа зафиксировали более 80 прилетов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 23 августа обстреляли четыре общины в Сумской области – Эсманскую, Миропольскую, Краснопольскую и Великописаревскую (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего было зафиксировано более 80 прилетов, добавил он.

"Эсманская община: с 08.50 артобстрел общины – восемь прилетов. А в 12.50 враг бил из миномета – пять прилетов. В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей, – написал Живицкий. – Миропольская община: в 16.45 начался минометный обстрел – пять прилетов. Краснопольская община: с 17.15 до 19.00 русня вела минометный огонь – 21 прилет".

Кроме того, с 19.25 продолжался артобстрел Великописаревской общины – более 30 прилетов из ствольной артиллерии, добавил глава Сумской ОВА.

"К счастью, во всех случаях без потерь. Последствия по обстрелам Великописаревской общины уточняются", – резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0c8yLNt3MqHheRrsDcukpG8N1mRUDF4vuAD4YcqZ8YLWLavK1vTjBohHgXzDF2yBcl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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