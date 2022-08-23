Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области – более 80 прилетов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Всего было зафиксировано более 80 прилетов, добавил он.
"Эсманская община: с 08.50 артобстрел общины – восемь прилетов. А в 12.50 враг бил из миномета – пять прилетов. В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей, – написал Живицкий. – Миропольская община: в 16.45 начался минометный обстрел – пять прилетов. Краснопольская община: с 17.15 до 19.00 русня вела минометный огонь – 21 прилет".
Кроме того, с 19.25 продолжался артобстрел Великописаревской общины – более 30 прилетов из ствольной артиллерии, добавил глава Сумской ОВА.
"К счастью, во всех случаях без потерь. Последствия по обстрелам Великописаревской общины уточняются", – резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.