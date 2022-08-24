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ПРОИСШЕСТВИЯ

По Украине прокатилась волна сообщений о минировании

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Сотрудникам спецслужб придется проверить все "заминированные" объекты
Сотрудникам спецслужб придется проверить все "заминированные" объекты
Фото: depositphotos.com

24 августа в Украине активизировались телефонные террористы. Взрывчатку ищут сразу в пяти городах. О минировании, в частности, сообщил начальник Ровенской ОГА Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

"Друзья, враг "поздравляет" нас с Днем Независимости серией сообщений о минировании. В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного, – написал Коваль. 

О телефонном звонке с информацией о минировании сообщил в своем Telegram-канале и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Поступила анонимная информация о минировании пяти объектов по Львову: железнодорожный вокзал, автовокзал, ТЦ "Магнус", Винниковский рынок, Краковский рынок", – написал он. 

Также полицейские Закарпатья получили сообщение о четырех объектах в Мукачево. Об этом "Суспільному" рассказала спикер Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Кроме того, по данным СМИ, телефонные террористы заявили о минировании железнодорожных вокзалов в Виннице и Хмельницком, но официальная информация об этом пока отсутствует.

Звонки о минировании – элемент гибридной информационной войны, считает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Враг пытается таким образом посеять панику. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но может еще и устраивать провокации. В любом случае каждое такое сообщение обязаны проверить соответствующие службы", – написал Братчук в своем Telegram-канале.

Теги: Украина, терроризм, взрывчатка, минирование, вокзал, война России против Украины, разминирование
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