По Украине прокатилась волна сообщений о минировании

"Друзья, враг "поздравляет" нас с Днем Независимости серией сообщений о минировании. В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного, – написал Коваль.

О телефонном звонке с информацией о минировании сообщил в своем Telegram-канале и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Поступила анонимная информация о минировании пяти объектов по Львову: железнодорожный вокзал, автовокзал, ТЦ "Магнус", Винниковский рынок, Краковский рынок", – написал он.

Также полицейские Закарпатья получили сообщение о четырех объектах в Мукачево. Об этом "Суспільному" рассказала спикер Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Кроме того, по данным СМИ, телефонные террористы заявили о минировании железнодорожных вокзалов в Виннице и Хмельницком, но официальная информация об этом пока отсутствует.

Звонки о минировании – элемент гибридной информационной войны, считает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Враг пытается таким образом посеять панику. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но может еще и устраивать провокации. В любом случае каждое такое сообщение обязаны проверить соответствующие службы", – написал Братчук в своем Telegram-канале.