ВСУ вновь ударили по Каховскому мосту – ОК "Юг"

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются", – говорится в сообщении.
Также украинская авиация нанесла четыре удара по районам скопления живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском районе, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.
"Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в пресс-центре.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
23 августа в ОК "ЮГ" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.