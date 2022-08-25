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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ вновь ударили по Каховскому мосту – ОК "Юг"

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ВСУ уже несколько раз наносили удары по мосту в районе Каховской ГЭС
ВСУ уже несколько раз наносили удары по мосту в районе Каховской ГЭС
Фото: EPA

Украинские военные вновь нанесли удары по Каховскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 25 августа.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются", – говорится в сообщении.

Также украинская авиация нанесла четыре удара по районам скопления живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском районе, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

"Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1076492999678886/

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

23 августа в ОК "ЮГ" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, мост, война России против Украины, Каховка
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