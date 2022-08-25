ВСУ вновь ударили по Каховскому мосту – ОК "Юг"

ВСУ уже несколько раз наносили удары по мосту в районе Каховской ГЭС Фото: EPA

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются", – говорится в сообщении.

Также украинская авиация нанесла четыре удара по районам скопления живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском районе, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

"Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в пресс-центре.