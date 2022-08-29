Оккупанты на юге Украины деморализованы и отказываются идти в атаку – ОК "Юг"

"Те восемь мощных авиаударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров, попыток перебросить подразделения с одного места в другое, поскольку они, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хотят подниматься в атаку", — сказала Гуменюк.
Гуменюк отметила, что обстановка на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами обороны.
Россия оккупировала южные районы Украины после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
В последние недели украинские войска наносят удары по путям снабжения и объектам инфраструктуры, необходимым для пополнения запасов оккупационных сил.
Так, ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, основным из которых является Антоновский – он соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом.