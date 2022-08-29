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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на юге Украины уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1" и станцию РЭБ

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На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также много техники российских подразделений
На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также много техники российских подразделений
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Вооруженные силы Украины на юге страны за сутки нанесли восемь авиаударов по позициям россиян, уничтожили зенитно-ракетную систему и военную технику оккупантов. Об этом сообщило утром 29 августа оперативное командование "Юг".

В сводке говорится, что россияне дважды безуспешно пытались штурмовать в направлении Высокополье – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автобронетехники", – говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются.

В командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Также на дежурстве находится большой десантный корабль.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/600351385138403/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Херсонская область, штурм, военная техника, Николаевская область, артиллерия, РСЗО Ураган, война России против Украины, ракетный комплекс, Панцирь-С, потери России
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