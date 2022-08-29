ВСУ на юге Украины уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1" и станцию РЭБ

В сводке говорится, что россияне дважды безуспешно пытались штурмовать в направлении Высокополье – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.
Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автобронетехники", – говорится в сообщении.
Окончательные потери врага доразведываются.
В командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Также на дежурстве находится большой десантный корабль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.