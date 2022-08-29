ВСУ на юге Украины уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1" и станцию РЭБ

На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также много техники российских подразделений Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В сводке говорится, что россияне дважды безуспешно пытались штурмовать в направлении Высокополье – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автобронетехники", – говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются.

В командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Также на дежурстве находится большой десантный корабль.

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