ВСУ уничтожили на юге три пункта управления оккупантов – ОК "Юг"

ВСУ ударили по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по трем пунктам управления: в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

Подтвержденные потери врага составляют 11 оккупантов, три единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

Мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, они поражены и не функционируют.

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