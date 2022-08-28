ВСУ уничтожили на юге три пункта управления оккупантов – ОК "Юг"

По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по трем пунктам управления: в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.
Подтвержденные потери врага составляют 11 оккупантов, три единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".
Мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, они поражены и не функционируют.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.