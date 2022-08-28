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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили на юге три пункта управления оккупантов – ОК "Юг"

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ВСУ ударили по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке
ВСУ ударили по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные уничтожили 28 августа 11 захватчиков, боевую технику и три пункта управления российскими войсками. Об этом сообщает в Telegram официальный представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по трем пунктам управления: в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

Подтвержденные потери врага составляют 11 оккупантов, три единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

Мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, они поражены и не функционируют.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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