В Харьковской области сообщили о подозрении корректировщику, который сдавал оккупантам места дислокации ВСУ

Оккупанты практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По данным следствия, житель села Слатино, когда оно было оккупировано российскими войсками, по собственной инициативе через Telegram-бот связался с россиянами.

"Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ", – говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары.

43-летний предатель был разоблачен, когда переехал в Харьков, убегая подальше от линии фронта.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)