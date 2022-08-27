В Харьковской области сообщили о подозрении корректировщику, который сдавал оккупантам места дислокации ВСУ

По данным следствия, житель села Слатино, когда оно было оккупировано российскими войсками, по собственной инициативе через Telegram-бот связался с россиянами.
"Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ", – говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары.
43-летний предатель был разоблачен, когда переехал в Харьков, убегая подальше от линии фронта.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.