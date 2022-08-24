Правоохранители задержали корректировщика в Николаевской области, он передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ и HIMARS

Об этом 24 августа сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения, он устанавливал и передавал своему куратору из РФ координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

"Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов", – говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители обнаружили у задержанного мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

"Следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

22 августа в СБУ сообщали о задержании двух российских информаторов в Донецкой области, разведывавших позиции HIMARS на восточном фронте.

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