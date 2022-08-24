Правоохранители задержали корректировщика в Николаевской области, он передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ и HIMARS

Об этом 24 августа сообщил пресс-центр СБУ.
Отмечается, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения, он устанавливал и передавал своему куратору из РФ координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.
"Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов", – говорится в сообщении.
Во время обыска правоохранители обнаружили у задержанного мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.
"Следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.
22 августа в СБУ сообщали о задержании двух российских информаторов в Донецкой области, разведывавших позиции HIMARS на восточном фронте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.
В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".
Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.