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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители задержали корректировщика в Николаевской области, он передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ и HIMARS

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Задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России, отметили в СБУ
Задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России, отметили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области задержала жителя региона – агента ГРУ РФ, который собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ на южном направлении.

Об этом 24 августа сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения, он устанавливал и передавал своему куратору из РФ координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

"Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов", – говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители обнаружили у задержанного мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

"Следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

22 августа в СБУ сообщали о задержании двух российских информаторов в Донецкой области, разведывавших позиции HIMARS на восточном фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз. 

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.

Теги: Россия, СБУ, Украина, обыск, ГРУ, Николаевская область, РСЗО, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, информатор, задержание, подозрение, следователь, Служба безопасности Украины, HIMARS
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