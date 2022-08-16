СБУ задержала в Славянске агента РФ, который передавал оккупантам данные о подразделениях ВСУ

По данным СБУ. мужчина собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

"В первую очередь, врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок. Информатором оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине. После начала полномасштабного вторжения России он через личные связи вышел на представителей российских спецслужб и с тех пор по заданию оккупантов вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией вблизи линии фронта. Свои разведданные сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности", – говорится в сообщении.

По данным следствия, связь с оккупантами задержанный поддерживал через своего знакомого из РФ, который также сотрудничает с российскими спецслужбами. Они общались через анонимный Telegram-канал.

"Оккупанты планировали использовать их [предоставленные агентом данные] для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали вражеского агента", – сообщили в спецслужбе.

Мужчине сообщили о подозрении, он арестован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)