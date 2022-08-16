Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

Указ Зеленского появился на следующий день после заседания ставки Фото: president.gov.ua

Персональный состав изменен по предложению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сказано в документе.

Из состава ставки выведены бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший командующий Силами спецопераций ВСУ Григорий Галаган и бывший командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.

В состав ставки верховного главнокомандующего вошли первый заместитель главы СБУ, врио руководителя ведомства Василий Малюк, а также преемники Галагана и Галушкина на должностях Виктор Хоренко и Игорь Танцюра.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе ставки командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.

15 августа Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего.