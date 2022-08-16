Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

Персональный состав изменен по предложению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сказано в документе.
Из состава ставки выведены бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший командующий Силами спецопераций ВСУ Григорий Галаган и бывший командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.
В состав ставки верховного главнокомандующего вошли первый заместитель главы СБУ, врио руководителя ведомства Василий Малюк, а также преемники Галагана и Галушкина на должностях Виктор Хоренко и Игорь Танцюра.
Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе ставки командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.
15 августа Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.