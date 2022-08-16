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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждали вопрос обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами – Зеленский

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Зеленский рассказал о заседании ставки "то, о чем можно говорить публично"
Зеленский рассказал о заседании ставки "то, о чем можно говорить публично"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 августа рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Текст обращения приводит сайт главы государства.

В заседании приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

Главным пунктом повестки дня был анализ военно-стратегической обстановки, сказал он.

По этому вопросу, как сказал Зеленский, докладывали начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Отдельный доклад делал командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко.

"Также рассмотрели – по тому, о чем можно говорить публично, – вопрос обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений ставки – все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

На заседании ставки 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, разведка, Алексей Резников, боеприпасы, Александр Литвиненко, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, Сергей Шаптала, Виктор Хоренко
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