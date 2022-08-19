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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ поймала агента ФСБ России в Раде: пытался установить жучки в зале голосования

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Бывший сотрудник Верховной Рады был завербован ФСБ
Бывший сотрудник Верховной Рады был завербован ФСБ
Фото: depositphotos.com

Бывший сотрудник подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины был завербован Федеральной службой безопасности России (ФСБ), и пытался установить прослушивающие устройства в зале заседания парламента. Об этом 19 августа сообщила в Telegram Служба безопасности Украины (СБУ).

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами России бывшего работника.

По информации СБУ, к сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

"По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров", - говорится в сообщении.

Сотрудник ВР получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах.

В СБУ отметили, что на момент начала полномасштабной агрессии России он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи российских спецслужб.

"Мужчина пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб", - рассказали детали в СБУ.

СБУ расследует уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Контекст:

Госбюро расследований Украины в начале июля заявляло, что с 24 февраля расследует более 600 уголовных производств, связанных с коллаборационизмом и госизменой, в которых фигурируют более 1,1 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, Россия, СБУ, Крым, Украина, ФСБ, агрессия, наемники, контрразведка, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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