СБУ поймала агента ФСБ России в Раде: пытался установить жучки в зале голосования

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами России бывшего работника.

По информации СБУ, к сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

"По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров", - говорится в сообщении.

Сотрудник ВР получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах.

В СБУ отметили, что на момент начала полномасштабной агрессии России он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи российских спецслужб.

"Мужчина пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб", - рассказали детали в СБУ.

СБУ расследует уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.