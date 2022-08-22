СБУ разоблачила в Донецкой области корректировщиков, которые передавали оккупантам данные о позициях HIMARS

Два информатора противника были задержаны в ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов Донецкой области.
"Прежде всего, злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, они собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Установлено, что по наводке подозреваемых оккупанты обстреляли водозаборную систему в городе Селидово.
По данным следствия, задержанные поддерживали связь с боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях на востоке Украины. Полученную развединформацию они передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.
Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили компьютерную технику, флеш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Максимальная санкция статьи – 15 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.
В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".
Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.