Российские оккупанты сжигают своих погибших военных вместе с подбитой техникой – стратком ВСУ

"Погибших бойцов сжигают вместе с подбитой техникой, сообщили нам "добрые люди". Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте", – говорится в сообщении.
Как отметили в ВСУ, о случаях применения такого "метода переработки" известно в Донецкой области на славянском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа украинские военные ликвидировали около 46 500 российских оккупантов.