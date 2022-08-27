Российские оккупанты сжигают своих погибших военных вместе с подбитой техникой – стратком ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа украинские военные ликвидировали около 46 500 российских оккупантов Фото: ЕРА

"Погибших бойцов сжигают вместе с подбитой техникой, сообщили нам "добрые люди". Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте", – говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, о случаях применения такого "метода переработки" известно в Донецкой области на славянском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)