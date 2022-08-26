Передвижение оккупантов по Дарьевскому мосту в Херсонской области остановлено – ОК "ЮГ"

По словам спикера ОК Владислава Назарова, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ "продолжено выполнение огневых задач по обеспечению контроля над Дарьевским мостом".

"Его эксплуатация остановлена", – уточнил он.

Враг остается на занятых позициях обороны в условиях деморализации личного состава и усложнения логистического обеспечения, говорится в сообщении.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

23 августа в ОК "ЮГ" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.

26 августа силы ОК "ЮГ" сообщило об уничтожении командного пункта и склада боеприпасов в Каховском и Бериславском районах Херсонской области.