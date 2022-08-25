Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и склад боеприпасов – ОК "Юг"

"В результате огневой работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии противника в Каховском и Бериславском районах. Подтверждена ликвидация семи российских военных, а также самоходной артиллерийской установки и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке", – заявили в командовании.
ОК "Юг" предупредило, что сохраняется высокая угроза ракетных ударов со стороны российских оккупационных сил с моря и воздуха. Также возможны обстрелы из РСЗО на николаевском, херсонском и криворожском направлениях. Обстановка на южнобугском направлении остается напряженной, но контролируемой, добавили в оперативном командовании.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, россияне оккупировали часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей, а также ведут постоянные обстрелы подконтрольных украинскому правительству населенных пунктов.