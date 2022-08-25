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Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и склад боеприпасов – ОК "Юг"

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В ВСУ рассказали, что происходит в южных регионах Украины
В ВСУ рассказали, что происходит в южных регионах Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты и склад боеприпасов в Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Об этом 25 августа сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В результате огневой работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии противника в Каховском и Бериславском районах. Подтверждена ликвидация семи российских военных, а также самоходной артиллерийской установки и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке", – заявили в командовании.

ОК "Юг" предупредило, что сохраняется высокая угроза ракетных ударов со стороны российских оккупационных сил с моря и воздуха. Также возможны обстрелы из РСЗО на николаевском, херсонском и криворожском направлениях. Обстановка на южнобугском направлении остается напряженной, но контролируемой, добавили в оперативном командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/5476806905728466/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, россияне оккупировали часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей, а также ведут постоянные обстрелы подконтрольных украинскому правительству населенных пунктов.

Теги: Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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