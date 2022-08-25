Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и склад боеприпасов – ОК "Юг"

В ВСУ рассказали, что происходит в южных регионах Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

"В результате огневой работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии противника в Каховском и Бериславском районах. Подтверждена ликвидация семи российских военных, а также самоходной артиллерийской установки и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке", – заявили в командовании.

ОК "Юг" предупредило, что сохраняется высокая угроза ракетных ударов со стороны российских оккупационных сил с моря и воздуха. Также возможны обстрелы из РСЗО на николаевском, херсонском и криворожском направлениях. Обстановка на южнобугском направлении остается напряженной, но контролируемой, добавили в оперативном командовании.