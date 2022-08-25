В Мариуполе сильные пожары, оккупанты отказываются их тушить — Андрющенко

"Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое МЧС, понимая, что здесь не намародеришь, не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разруха. Стандартные последствия "русского мира" в полной мере", — написал Андрющенко.
Также он сообщил, что коллаборант Константин Иващенко, которого оккупанты назначили "мэром" города, после покушения прячется в институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке. Андрющенко опубликовал телефоны учреждения и призвал мариупольцев звонить и требовать, чтобы так называемый "мэр" разобрался с пожарами.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
Петр Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".