В МИД Украины потребовали у России вернуть всех похищенных из Мариуполя детей их родителям

В МИД Украины отреагировали на сообщение о незаконной перевозке 1 тыс. украинских детей из оккупированного Мариуполя в Сибирь Фото: depositphotos.com

Об этом 23 августа в Twitter заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

О том, что в Краснодарском крае (Россия) незаконно усыновили более 1 тыс. детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя, говорится на сайте краевого управления по вопросам семьи и детства.

Отмечается, что украинские дети теперь будут жить в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще около 300 детей находятся в специальных учреждениях региона в очереди на усыновление.

"Россия сообщает, что 1 тыс. украинских детей незаконно перевезли из оккупированного Мариуполя в Сибирь. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка. Россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам", – потребовал Николенко.

Russia reports that a thousand Ukrainian children were unlawfully transferred from occupied Mariupol to Siberia. This is a grave breach of the IV Geneva Convention and UN Convention on Child’s Rights. Russia must return all kidnapped children to their parents or legal guardians. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 23, 2022

Уполномоченный президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук рассказывала 1 августа, что достоверно известно о минимум 5754 депортированных детях. При этом РФ заявляет, что вывезла на свою территорию не менее 450 тыс. детей, указала Герасимчук.