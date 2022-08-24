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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Украины потребовали у России вернуть всех похищенных из Мариуполя детей их родителям

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В МИД Украины отреагировали на сообщение о незаконной перевозке 1 тыс. украинских детей из оккупированного Мариуполя в Сибирь
В МИД Украины отреагировали на сообщение о незаконной перевозке 1 тыс. украинских детей из оккупированного Мариуполя в Сибирь
Фото: depositphotos.com

Россия, войска которой временно оккупировали Мариуполь Донецкой области, должна вернуть всех похищенных в городе детей их близким.

Об этом 23 августа в Twitter заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

О том, что в Краснодарском крае (Россия) незаконно усыновили более 1 тыс. детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя, говорится на сайте краевого управления по вопросам семьи и детства.

Отмечается, что украинские дети теперь будут жить в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще около 300 детей находятся в специальных учреждениях региона в очереди на усыновление.

"Россия сообщает, что 1 тыс. украинских детей незаконно перевезли из оккупированного Мариуполя в Сибирь. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка. Россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам", – потребовал Николенко.

Уполномоченный президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук рассказывала 1 августа, что  достоверно известно о минимум 5754 депортированных детях. При этом РФ заявляет, что вывезла на свою территорию не менее 450 тыс. детей, указала Герасимчук.

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщили в Офисе генпрокурора в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, Украина, ООН, Донецкая область, МИД Украины, Женева, Сибирь, захват, Мариуполь, усыновление, дети, украинцы, война России против Украины, конвенция, Олег Николенко, спикер, нарушение, родители, российские оккупанты
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