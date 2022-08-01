"Діти війни". В Украине заработала государственная платформа розыска детей

"Платформа будет помогать правоохранительным органам собирать информацию о детях, которые пострадали во время войны, в частности, пропали без вести, были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы на территорию Российской Федерации", – заявила Герасимчук.

По ее словам, сейчас известно о 693 раненых, 358 погибших, 203 пропавших без вести детях. По меньшей мере 5754 депортированы. В то же время по состоянию на 1 августа правоохранители уже нашли 4039 детей, которые были в розыске, и вернули из депортации 47 детей. Герасимчук отметила, что РФ заявляет, что депортировала на свою территорию не менее 450 тыс. детей.

Платформа создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского командой Офиса президента, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированых территорий, Национального информационного бюро, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, секретариата уполномоченного ВР по вопросам человека.

Платформа имеет две функции. Первая – информировать по поводу детей, которые пострадали от российской агрессии, погибли, ранены, пропали без вести, были депортированы. Вторая – искать детей.

Как подчеркнула Дарья Герасимчук, сайтом могут воспользоваться как родители потерявшегося ребенка, который был перемещен или депортирован, так и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушениях их прав и преступлениях, совершенных против них.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube