Идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию – МВД Украины

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию", – сказала она.

По словам замминистра, фактическая цифра больше.

"И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", – добавила Павличенко.