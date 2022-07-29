Идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию – МВД Украины

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию", – сказала она.
По словам замминистра, фактическая цифра больше.
"И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", – добавила Павличенко.
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.