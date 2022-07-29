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Идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию – МВД Украины

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Павличенко: Отрабатывается механизм возвращения детей, принудительно депортированных в РФ
Павличенко: Отрабатывается механизм возвращения детей, принудительно депортированных в РФ
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители смогли идентифицировать более 5,6 тыс. украинских детей, которые были принудительно депортированы в Россию. Об этом сообщила на брифинге 29 июля замминистра внутренних дел Катерина Павличенко пишет пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5,6 тыс. детей, которых принудительно депортировали в Россию", – сказала она.

По словам замминистра, фактическая цифра больше.

"И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", – добавила Павличенко.

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: МВД, депортация, дети, война России против Украины, Катерина Павличенко
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