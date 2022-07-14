США потребовали от России прекратить принудительную депортацию и фильтрацию украинцев

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить систематические операции по фильтрации и насильственной депортации из подконтрольных РФ районов Украины. Незаконная депортация лиц является грубым нарушением Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением", – заявил Блинкен.
По оценкам различных источников, в том числе российского правительства, российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Украины, в том числе 260 тыс. детей, подчеркнул госсекретарь США. По его информации, чаще всего людей вывозят в "изолированные регионы на Дальнем Востоке".
"Операции президента [Российской Федерации Владимира] Путина по "фильтрации" заключаются в разделении семей, конфискации украинских паспортов и выдаче российских паспортов с очевидной попыткой изменить демографический состав частей Украины", – отметил Блинкен.
По его данным, есть случаи пыток и казни "без суда и следствия" тех, кто попали под "фильтрацию".
Госсекретарь заверил, что США и партнеры будут требовать "ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях".
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.