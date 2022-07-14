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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США потребовали от России прекратить принудительную депортацию и фильтрацию украинцев

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Из Украины насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан
Из Украины насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию освободить задержанных украинцев и предоставить возможность быстро и безопасно вернуться домой гражданам, насильственно выдворенным или вынужденным покинуть Украину. Его заявление 13 июля опубликовано на сайте Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить систематические операции по фильтрации и насильственной депортации из подконтрольных РФ районов Украины. Незаконная депортация лиц является грубым нарушением Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением", – заявил Блинкен.

По оценкам различных источников, в том числе российского правительства, российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Украины, в том числе 260 тыс. детей, подчеркнул госсекретарь США. По его информации, чаще всего людей вывозят в "изолированные регионы на Дальнем Востоке".

"Операции президента [Российской Федерации Владимира] Путина по "фильтрации" заключаются в разделении семей, конфискации украинских паспортов и выдаче российских паспортов с очевидной попыткой изменить демографический состав частей Украины", – отметил Блинкен.

По его данным, есть случаи пыток и казни "без суда и следствия" тех, кто попали под "фильтрацию". 

Госсекретарь заверил, что США и партнеры будут требовать "ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях". 

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: США, Украина, военные, депортация, преступление, Энтони Блинкен, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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