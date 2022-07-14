США потребовали от России прекратить принудительную депортацию и фильтрацию украинцев

Из Украины насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Фото: EPA

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить систематические операции по фильтрации и насильственной депортации из подконтрольных РФ районов Украины. Незаконная депортация лиц является грубым нарушением Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением", – заявил Блинкен.

По оценкам различных источников, в том числе российского правительства, российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Украины, в том числе 260 тыс. детей, подчеркнул госсекретарь США. По его информации, чаще всего людей вывозят в "изолированные регионы на Дальнем Востоке".

"Операции президента [Российской Федерации Владимира] Путина по "фильтрации" заключаются в разделении семей, конфискации украинских паспортов и выдаче российских паспортов с очевидной попыткой изменить демографический состав частей Украины", – отметил Блинкен.

По его данным, есть случаи пыток и казни "без суда и следствия" тех, кто попали под "фильтрацию".

Госсекретарь заверил, что США и партнеры будут требовать "ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях".