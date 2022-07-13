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США призвали РФ немедленно прекратить фильтрационные операции в Украине

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В результате фильтрационных операций РФ исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, отметил Блинкен
В результате фильтрационных операций РФ исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, отметил Блинкен
Фото: EPA

В Госдепартаменте США потребовали от России прекратить фильтрационные мероприятия по отношению к гражданам Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом 13 июля в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические фильтрационные операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тыс. детей", – отметил Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.

Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк 17 июня заявил, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины создали минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, вторжение, дети, Энтони Блинкен, украинцы, война России против Украины, лагеря, российские оккупанты
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