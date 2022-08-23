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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тюмень, Иркутск, Кемерово. Россия заявила, что уже больше тысячи незаконно вывезенных из Мариуполя детей усыновили в разные регионы

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Всего на территории РФ уже около 450 тыс. украинских детей, утверждают оккупанты
Всего на территории РФ уже около 450 тыс. украинских детей, утверждают оккупанты
Фото: ЕРА

В Краснодарском крае (Россия) незаконно усыновили более 1 тыс. детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя. Об этом говорится на сайте краевого управления по вопросам семьи и детства.

Власти сообщают, что украинские дети теперь будут жить в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.

Еще около 300 детей находятся в специальных учреждениях региона в очереди на усыновление.

Усыновителям незаконно вывезенных детей в РФ обещают единовременную выплату материнского капитала и другие пособия.

Уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук ранее рассказывала, что сейчас достоверно известно о минимум 5754 депортированных детях. При этом РФ заявляет, что вывезла на свою территорию не менее 450 тыс. детей, говорит Герасимчук.

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщили в Офисе генпрокурора в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, оккупация, Мариуполь, депортация, Краснодарский край, дети, война России против Украины
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