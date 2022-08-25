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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Движение сопротивления подняло над Мариуполем флаг Украины

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Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Фото: ЕРА

Движение сопротивления в День Независимости Украины подняло над оккупированным Мариуполем Донецкой области украинский флаг. Об этом 25 августа в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также, чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", – говорится в сообщении.

Помимо этого, флаг Украины был поднят в поселке Мирное Херсонской области и Балаклее Харьковской области, которые временно находятся под контролем российских захватчиков.

"Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/584452476714977/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным советника мэра Петра Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, флаг, разведка, День Независимости, война России против Украины, Балаклея, российские оккупанты
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