Движение сопротивления подняло над Мариуполем флаг Украины

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также, чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", – говорится в сообщении.
Помимо этого, флаг Украины был поднят в поселке Мирное Херсонской области и Балаклее Харьковской области, которые временно находятся под контролем российских захватчиков.
"Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным советника мэра Петра Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.