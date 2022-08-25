Движение сопротивления подняло над Мариуполем флаг Украины

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также, чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", – говорится в сообщении.

Помимо этого, флаг Украины был поднят в поселке Мирное Херсонской области и Балаклее Харьковской области, которые временно находятся под контролем российских захватчиков.

"Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – подчеркнули в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)