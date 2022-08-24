Судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе навсегда закрепит за РФ статус государства-террориста, а за россиянами – клеймо варваров – МИД

Украина документирует все факты, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над украинскими защитниками, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 23 августа на сайте ведомства.

В министерстве планы оккупантов назвали "вопиющим военным преступлением".

"Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, III Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста, а за россиянами – клеймо варваров", – сказано в заявлении.

В МИД обратили внимание на "тщательную и целенаправленную" подготовку Кремля к совершению преступления.

"Анонсированное РФ судилище является ничтожным и неправомерным. Все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее поведение", – подчеркивается в сообщении.

Украина призвала международных партнеров "решительно осудить незаконные действия РФ" в отношении украинских военнопленных и заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности – обращения с военнопленными.

"Украина документирует все факты и события, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над украинскими защитниками. Каждый военный преступник, задействованный в этом процессе – от исполнителей в Мариуполе до организаторов в Кремле, – понесет строжайшую ответственность, сколько бы времени это ни заняло", – резюмировали в МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 августа, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя Донецкой области, в частности с военнослужащими полка специального назначения "Азов", сделает невозможными переговоры с российской стороной.

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