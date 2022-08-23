ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На этом – точка". Зеленский подтвердил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае проведения незаконного судилища над "азовцами"

Зеленский не видит возможности диалога с Россией в случае проведения судилища над "азовцами"
Зеленский не видит возможности диалога с Россией в случае проведения судилища над "азовцами"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя Донецкой области, в частности с военнослужащими полка специального назначения "Азов", сделает невозможным переговоры с российской стороной. Об этом президент заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве, сообщает 23 августа официальный сайт главы государства.

Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о его позиции в случае проведения незаконного судилища над украинскими военнопленными, к которому готовятся незаконные "власти" во временно оккупированном Мариуполе.

Президент Украины также отметил, что о возможном участии в саммите G20 в ноябре говорить рано.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны за то, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте", – подчеркнул Зеленский.

В видеообращении 22 августа украинский лидер заявил, что любые переговоры с РФ станут невозможны, если состоится "суд" над украинскими пленными в Мариуполе.

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клеткиПо данным Бойченко, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.

Теги: Россия, СМИ, Донецк, Украина, Польша, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, переговоры, полк Азов, Азовсталь, пленные, День Независимости, Оленовка, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Вадим Бойченко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (373487)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (273134)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213867)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (193700)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (166094)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (79037)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (55400)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (41260)
 
 
 
 