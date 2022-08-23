"На этом – точка". Зеленский подтвердил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае проведения незаконного судилища над "азовцами"

Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о его позиции в случае проведения незаконного судилища над украинскими военнопленными, к которому готовятся незаконные "власти" во временно оккупированном Мариуполе.

Президент Украины также отметил, что о возможном участии в саммите G20 в ноябре говорить рано.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны за то, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте", – подчеркнул Зеленский.

В видеообращении 22 августа украинский лидер заявил, что любые переговоры с РФ станут невозможны, если состоится "суд" над украинскими пленными в Мариуполе.