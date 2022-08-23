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Зеленский сказал, планирует ли переводить Залужного с должности главкома ЗСУ

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Зеленский заявил, что высоко оценивает работу Залужного
Зеленский заявил, что высоко оценивает работу Залужного
Фото: president.gov.ua

Президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом он сказал 23 августа на брифинге по итогам саммита Крымской платформы. Трансляция пресс-конференции велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Мы работает одной командой. И очень важно, что командующие работают командно в разных направлениях. И вы эти фамилии знаете: это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский… Не хочу все фамилии называть – думаю, люди и так знают наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка [работы Залужного] – мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим, будет наивысшая оценка", – сказал Зеленский, комментируя слухи о возможной отставке или переводе Залужного на другую должность.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2261919880649678/

Контекст:

Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года.

На фоне российского полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, украинская армия пользуется практически абсолютным доверием общества. Так, июльский опрос КМИС показывал, что Вооруженным силам доверяют 97% респондентов.

Некоторые СМИ утверждали, что из-за роста популярности ВСУ и главкома Залужного между военным и военно-политическим руководством Украины сложились напряженные отношения.

В начале августа СБУ объявила о разоблачении ботофермы, которая среди прочего распространяла контент о конфликте Залужного с Офисом президента.

В середине августа замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что подобные публикации выгодны России и ставят целью "создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества". Стратегические цели дезинформации, как считает Маляр, – "ослабить центр принятия государственных решений и ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, дезинформация
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