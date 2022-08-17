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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запустили дезинформацию о мифическом конфликте между Генштабом ВСУ, ОП и Минобороны – Маляр

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Слухи о якобы отставке Залужного оккупанты распространяют с целью психологического воздействия на украинцев, заявили в Минобороны
Слухи о якобы отставке Залужного оккупанты распространяют с целью психологического воздействия на украинцев, заявили в Минобороны
Фото: president.gov.ua

В информационном пространстве России и Украины одновременно распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества, предупредила 17 августа в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра обороны заявила, что "мифический конфликт" между высшими органами военно-политического руководства Украины выдуман враждебными подразделениями по подготовке информационно-психологических операций.

"Как правило, этот нарратив распространяется в Telegram-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры", – отметила она.

Речь в публикациях, уточнила Маляр, идет о якобы противостоянии Генерального штаба Вооруженных сил Украины с Офисом президента и Министерством обороны.

"Тактической целью данной информационной операции неприятеля являются наибольшее распространение подходящей агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом", – объяснила она.

По мнению замминистра обороны Украины, оперативная цель ИПСО, запущенной оккупантами, – создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества. Стратегические цели дезинформации, как считает Маляр, – ослабить центр принятия государственных решений и ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломить и завоевать. Этого враг и добивается", – подытожила она.

Маляр обратила внимание, что зачастую манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание заголовками, которые "непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию".

"Следует также отметить неопределенность и неоднозначность источника в подобных сообщениях – типа "неназванное лицо из Офиса президента" или "наш источник в Министерстве обороны", – добавила Маляр.

17 августа ряд российских Telegram-каналов и пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы кадровых перестановках в военном руководстве Украины, которые якобы готовит президент Владимир Зеленский. В частности, речь идет о якобы возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с последующим назначением его министром обороны вместо Алексея Резникова. Часть из них ссылаются на "собственные источники", часть – на публикацию украинского издания "Телеграф".

Контекст:

Резников в интервью "BBC News Україна", которое вышло 15 июля, объяснял, что они договорились: министр обороны "не учит Залужного воевать", и президент Украины Владимир Зеленский тоже не учит.

Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года, на этой должности он сменил Руслана Хомчака.

Резников возглавил Минобороны 4 ноября 2021 года, сменив Андрея Тарана.

Между Зеленским и Залужным нет конфликтов, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 июля в эфире единого телемарафона и попросил на этой теме не спекулировать.

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