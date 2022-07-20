"Первыми говорят военные". Маляр призвала украинцев не разглашать информацию об оружии, которым ВСУ накрывают цели

Маляр призвала не оказывать "информационную помощь" врагу и не рассказывать о вооружении, применяемом ВСУ Фото: Ганна Маляр / Facebook

Маляр отметила, что та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, в действительности может быть использована врагом.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах первыми говорят военные", – заявила она.

В том числе не следует публично называть виды оружия, из которого ВСУ попадает во вражеские цели, уточнила замминистра.

"Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб", – указала она.

Также Маляр попросила не приписывать ВСУ попадания в гражданские цели врага, "даже если очень этого хочется".

"Наши Вооруженные силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", – подытожила Маляр.

Ранее Маляр призывала не распространять информацию об украинских пленных, чтобы не навредить их обмену. Также она подчеркивала, что данные о потерях ВСУ во время военного положения являются государственной тайной.