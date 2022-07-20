"Первыми говорят военные". Маляр призвала украинцев не разглашать информацию об оружии, которым ВСУ накрывают цели

Маляр отметила, что та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, в действительности может быть использована врагом.
"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах первыми говорят военные", – заявила она.
В том числе не следует публично называть виды оружия, из которого ВСУ попадает во вражеские цели, уточнила замминистра.
"Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб", – указала она.
Также Маляр попросила не приписывать ВСУ попадания в гражданские цели врага, "даже если очень этого хочется".
"Наши Вооруженные силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", – подытожила Маляр.
Ранее Маляр призывала не распространять информацию об украинских пленных, чтобы не навредить их обмену. Также она подчеркивала, что данные о потерях ВСУ во время военного положения являются государственной тайной.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.