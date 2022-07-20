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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первыми говорят военные". Маляр призвала украинцев не разглашать информацию об оружии, которым ВСУ накрывают цели

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Маляр призвала не оказывать "информационную помощь" врагу и не рассказывать о вооружении, применяемом ВСУ
Маляр призвала не оказывать "информационную помощь" врагу и не рассказывать о вооружении, применяемом ВСУ
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 июля в Facebook рассказала о главном информационном правиле войны для гражданских лиц.

Маляр отметила, что та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, в действительности может быть использована врагом.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах первыми говорят военные", – заявила она.

В том числе не следует публично называть виды оружия, из которого ВСУ попадает во вражеские цели, уточнила замминистра.

"Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб", – указала она.

Также Маляр попросила не приписывать ВСУ попадания в гражданские цели врага, "даже если очень этого хочется".

"Наши Вооруженные силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", – подытожила Маляр.

Ранее Маляр призывала не распространять информацию об украинских пленных, чтобы не навредить их обмену. Также она подчеркивала, что данные о потерях ВСУ во время военного положения являются государственной тайной.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02oY11sjYpgJx53CsYCuTv9KvH5MRNvTo5C9AtvHFX9U5i2qtazMLgSa79GQRqsz4fl

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, вторжение, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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