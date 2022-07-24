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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ служат и работают более 50 тыс. женщин, из них свыше 5 тыс. – на фронте – Минобороны

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За период с октября прошлого года численность женщин-военнослужащих увеличилось на 7 тыс., сказала Маляр
За период с октября прошлого года численность женщин-военнослужащих увеличилось на 7 тыс., сказала Маляр
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В Вооруженных силах Украины служат и работают более 50 тыс. женщин. Об этом 23 июля на международном саммите первых леди и джентльменов в Киеве рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает "Укринформ".

"Кроме 38 тыс. женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в общей сложности у нас более 50 тыс. женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тыс. женщин", – сказала она.

В Facebook Маляр уточнила, что в соотношении со странами НАТО количество женщин в ВСУ одно из самых высоких.

Численность женщин-военнослужащих с октября прошлого года увеличилась на 7 тыс., добавила Маляр.

"Еще в октябре 2021 года мы делали заявление о том, что в Вооруженных силах 31 тыс. женщин-военнослужащих. На сегодняшний день их на 7 тыс. больше. Это женщины, которые присоединились к рядам Вооруженных сил с началом полномасштабного вторжения [России]. В настоящее время женщинам в наших войсках доступны все офицерские должности и военно-учетные специальности рядового, сержантского и старшинского состава, в частности боевые", – рассказала замминистра.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0QHG2KRJwnLrYoF6SVYohaDTrdyrGXVm8i3pFFX32treTpPYGcQo1Pt4ybQLwc4wSl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Минобороны, саммит, Анна Маляр, война России против Украины, женщины
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