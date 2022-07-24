В ВСУ служат и работают более 50 тыс. женщин, из них свыше 5 тыс. – на фронте – Минобороны

За период с октября прошлого года численность женщин-военнослужащих увеличилось на 7 тыс., сказала Маляр Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Кроме 38 тыс. женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в общей сложности у нас более 50 тыс. женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тыс. женщин", – сказала она.

В Facebook Маляр уточнила, что в соотношении со странами НАТО количество женщин в ВСУ одно из самых высоких.

Численность женщин-военнослужащих с октября прошлого года увеличилась на 7 тыс., добавила Маляр.

"Еще в октябре 2021 года мы делали заявление о том, что в Вооруженных силах 31 тыс. женщин-военнослужащих. На сегодняшний день их на 7 тыс. больше. Это женщины, которые присоединились к рядам Вооруженных сил с началом полномасштабного вторжения [России]. В настоящее время женщинам в наших войсках доступны все офицерские должности и военно-учетные специальности рядового, сержантского и старшинского состава, в частности боевые", – рассказала замминистра.