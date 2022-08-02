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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр посоветовала, как вести себя с государством-преступником Россией и что делать украинцам

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Украинцы должны стать сильнее, чтобы победить Россию, убеждена Маляр
Украинцы должны стать сильнее, чтобы победить Россию, убеждена Маляр
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала показывать миру правду о бесчеловечных преступлениях России и, называя вещи своими именами, признать, что Россия – государство-террорист, где у власти находится преступный режим. Об этом Маляр 31 июля написала в Telegram.

"РФ совершает целый ряд международных преступлений в отношении Украины. Прежде всего это агрессия (война). Во-вторых, военные преступления и преступления против человечности. В-третьих, геноцид украинского народа. Поэтому РФ – это государство-преступник", – отметила Маляр.

Она советует не пытаться понять психологию преступника, пользуясь критериями законопослушного человека.

"Тем более политического преступника, психика которого уже давно разрушена неограниченной властью", – уточняет замминистра.

Маляр считает, что нет смысла апеллировать к совести преступника, пытаться разжалобить его видом жертв и разрушений, называть "чикатило" или "гитлером" – он это не услышит и не почувствует.

"Такова особенность восприятия у политических преступников. И представители его преступной власти тоже не способны испытывать ни стыд, ни муки совести, ни боль других людей. Что-то вроде "коллективной социопатии", – отметила она.

Маляр призвала делать государство-преступника максимально токсичным. По ее мнению, демократическим государствам должны вредить какие-либо коммуникации с РФ.

"Также должен быть токсичным российский паспорт, который они пытаются сейчас выдавать нашим гражданам на временно оккупированных территориях. На российском паспорте тоже кровь убитых и замученных украинцев", – пишет представитель Минобороны Украины.

Для этого, заявила замминистра обороны, достаточно "просто говорить и показывать миру правду о бесчеловечных преступлениях РФ". Она призвала всех украинцев "нести миру информацию" о зверствах России.

"И наконец о главном. Единственное, что может остановить государство-преступника – это его физическая неспособность совершать преступления. Здесь два варианта – либо государство просто перестало существовать, либо его оппонент очень силен", – говорит Маляр.

Она считает, что на первый сценарий "рассчитывать в ближайшей перспективе не стоит".

"Поэтому у нас остается только один выход – стать сильнее. Во всех смыслах – и духом, и вооружаться, и искать поддержку и союзы. Все коварные удары преступника следует воспринимать как стимул стать сильнее", – подытожила замминистра обороны Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 10 июля размещены верифицированные данные о 750 оккупантах.

В ЕС 11 июля заявили, что военные преступления РФ в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице.
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