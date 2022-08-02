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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Костин о видео с пытками украинского военного: В настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление

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Костин заявил, что к пыткам украинского военнослужащего могут быть причастны несколько оккупантов, информация проверяется
Костин заявил, что к пыткам украинского военнослужащего могут быть причастны несколько оккупантов, информация проверяется
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

У следствия есть информация о нескольких лицах, которые могут быть причастны к пыткам, попавшим на резонансное видео, и убийству украинского военнослужащего. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал 1 августа в интервью в эфире единого телемарафона, которое транслировал, в частности, YouTube-канал ТСН.

Костин объяснил: чтобы Украина получила возможность объявить подозреваемых в этом преступлении в международный розыск и доставить в Украину, необходимо иметь безусловные доказательства причастности.

"Есть информация относительно нескольких лиц, но в настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и будет объявление в международный розыск", – сообщил генпрокурор.

Контекст:

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

Офис генпрокурора 29 июля, исследовав съемку, открыл уголовное производство. Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление – нарушение обычаев и законов войны, объединенное с умышленным убийством.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире общенационального телемарафона 30 июля заявил, что Украина имеет информацию о российском военном, который зафиксирован на видео с пытками украинского военнопленного.

Теги: Россия, Украина, убийство, военные, пытки, ТСН, видео, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Костин, подозрение, уголовное производство, Офис генпрокурора, российские оккупанты, военное преступление
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