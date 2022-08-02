Костин о видео с пытками украинского военного: В настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление

Костин заявил, что к пыткам украинского военнослужащего могут быть причастны несколько оккупантов, информация проверяется Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Костин объяснил: чтобы Украина получила возможность объявить подозреваемых в этом преступлении в международный розыск и доставить в Украину, необходимо иметь безусловные доказательства причастности.

"Есть информация относительно нескольких лиц, но в настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и будет объявление в международный розыск", – сообщил генпрокурор.