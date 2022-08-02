Костин о видео с пытками украинского военного: В настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление

Костин объяснил: чтобы Украина получила возможность объявить подозреваемых в этом преступлении в международный розыск и доставить в Украину, необходимо иметь безусловные доказательства причастности.
"Есть информация относительно нескольких лиц, но в настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и будет объявление в международный розыск", – сообщил генпрокурор.
28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.
Офис генпрокурора 29 июля, исследовав съемку, открыл уголовное производство. Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление – нарушение обычаев и законов войны, объединенное с умышленным убийством.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире общенационального телемарафона 30 июля заявил, что Украина имеет информацию о российском военном, который зафиксирован на видео с пытками украинского военнопленного.