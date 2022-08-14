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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Залужный – государственник до мозга костей. Он не позволит себе сделать ни одного движения, которое помешает государству. А дать поссорить главнокомандующего с верховным главнокомандующим – об этом наши враги мечтают

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Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Фото: EPA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является государственником и профессионалом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Арестовича, он знаком с Залужным с училища.

"Нам очень сильно повезло, что Залужный сейчас управляет ВСУ. Потому что Валера, во-первых, до мозга костей профессиональный военный. Он обожает армию и военное дело. Он живет этим. Второе: он государственник до мозга костей. [Это] люди с ответственностью. Он гиперответственный в этом смысле. В-третьих, у него есть важнейшее качество, которое генералам надо хирургическим путем подшивать. Он слушает людей. И слышит. У него даже иногда перегиб. Есть люди, которых все-таки не надо слушать. Особенно когда война. Но Валера выслушивает вообще всех. И он стратег. Многие до войны, хотя он был начальником штаба АТО, считали его человеком, который слишком военный. Ать-два, ать-два – приказы выполняет. А выяснилось, что он очень далеко видит и далеко и хладнокровно планирует. Это крайне важно, потому что во время войны борются не столько войска на земле, сколько характеры главнокомандующих, стоящих за войсками", – заявил он.

Арестович заявил, что Залужный "нашел линию, встал на внутренние рельсы – его сбить невозможно".

"Я видел, как его пытаются сбить не только российские военные, но и политики внутри, я видел, как пытаются повлиять на его мнение наши дорогие иностранные партнеры. Но его не собьют. Это важнейшее качество: человек не дает повлиять на курс, который он избрал", – заявил советник.

По его словам, Залужный – "государственник до мозга костей".

"Он не позволит себе сделать ни одного движения, которое на данном этапе помешает государству. А дать поссорить главнокомандующего с верховным главнокомандующим – это же цель, о которой наши враги мечтают. Лучше представить нельзя. А теперь давайте на это посмотрим глазами политической силы, скажем так, которая себе позволила этим заняться. Миллионная ботоферма, все дела... Они же ставку сделали на ссору главнокомандующего с верховным главнокомандующим. В воюющей стране. И надо отдать должное и Валере, и президенту, потому что они не дали сыграть в эту игру. Уж как обрабатывали уши одного и второго разные люди, через официальные, через неофициальные... Не дали. Они прекрасно удержались, нашли общий язык и прекрасно между собой взаимодействуют", – рассказал Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, армия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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