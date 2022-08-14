Арестович: Залужный – государственник до мозга костей. Он не позволит себе сделать ни одного движения, которое помешает государству. А дать поссорить главнокомандующего с верховным главнокомандующим – об этом наши враги мечтают

По словам Арестовича, он знаком с Залужным с училища.

"Нам очень сильно повезло, что Залужный сейчас управляет ВСУ. Потому что Валера, во-первых, до мозга костей профессиональный военный. Он обожает армию и военное дело. Он живет этим. Второе: он государственник до мозга костей. [Это] люди с ответственностью. Он гиперответственный в этом смысле. В-третьих, у него есть важнейшее качество, которое генералам надо хирургическим путем подшивать. Он слушает людей. И слышит. У него даже иногда перегиб. Есть люди, которых все-таки не надо слушать. Особенно когда война. Но Валера выслушивает вообще всех. И он стратег. Многие до войны, хотя он был начальником штаба АТО, считали его человеком, который слишком военный. Ать-два, ать-два – приказы выполняет. А выяснилось, что он очень далеко видит и далеко и хладнокровно планирует. Это крайне важно, потому что во время войны борются не столько войска на земле, сколько характеры главнокомандующих, стоящих за войсками", – заявил он.

Арестович заявил, что Залужный "нашел линию, встал на внутренние рельсы – его сбить невозможно".

"Я видел, как его пытаются сбить не только российские военные, но и политики внутри, я видел, как пытаются повлиять на его мнение наши дорогие иностранные партнеры. Но его не собьют. Это важнейшее качество: человек не дает повлиять на курс, который он избрал", – заявил советник.

По его словам, Залужный – "государственник до мозга костей".

"Он не позволит себе сделать ни одного движения, которое на данном этапе помешает государству. А дать поссорить главнокомандующего с верховным главнокомандующим – это же цель, о которой наши враги мечтают. Лучше представить нельзя. А теперь давайте на это посмотрим глазами политической силы, скажем так, которая себе позволила этим заняться. Миллионная ботоферма, все дела... Они же ставку сделали на ссору главнокомандующего с верховным главнокомандующим. В воюющей стране. И надо отдать должное и Валере, и президенту, потому что они не дали сыграть в эту игру. Уж как обрабатывали уши одного и второго разные люди, через официальные, через неофициальные... Не дали. Они прекрасно удержались, нашли общий язык и прекрасно между собой взаимодействуют", – рассказал Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube