Залужный предложил разрешить студентам выезжать за границу – нардеп

"Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!" – заявила она.
Нардеп отметила, что теперь вопрос должны рассмотреть Минобороны и Кабмин.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.
12 августа Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.