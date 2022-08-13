ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный предложил разрешить студентам выезжать за границу – нардеп

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный внес предложения 12 августа
Залужный внес предложения 12 августа
Фото: EPA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предложил разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призову во время всеобщей мобилизации, в частности – студентам. Об этом в Facebook 12 августа написала нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!" – заявила она.

Нардеп отметила, что теперь вопрос должны рассмотреть Минобороны и Кабмин.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/pfbid0ikjLtg1L1J2Jn14CcBUxnHxB65mnwdKNkmTSmzYrywQv4u3rZEjTGDy33ETPnhuAl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.

12 августа Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, мобилизация, студенты, Минобороны, война России против Украины, Валерий Залужный, Юлия Гришина, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (378072)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (62550)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (53014)
4
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (49244)
5
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (39778)
6
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (29429)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (25809)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (25442)
 
 
 
 