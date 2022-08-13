Залужный предложил разрешить студентам выезжать за границу – нардеп

"Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!" – заявила она.

Нардеп отметила, что теперь вопрос должны рассмотреть Минобороны и Кабмин.