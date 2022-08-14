Арестович: Рассказать, как я познакомился с Залужным? Я был помощником начальника караула на гарнизонной одесской гауптвахте, а он сидел в камере

"Я его знаю с училища. Историю рассказать, как мы познакомились с Залужным? Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – рассказал Арестович.

Он считает Залужного "до мозга костей" профессиональным военным и государственником.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube