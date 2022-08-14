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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Рассказать, как я познакомился с Залужным? Я был помощником начальника караула на гарнизонной одесской гауптвахте, а он сидел в камере

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Арестович: Я Залужного знаю с училища
Арестович: Я Залужного знаю с училища
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о своем знакомстве с нынешним главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Я его знаю с училища. Историю рассказать, как мы познакомились с Залужным? Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – рассказал Арестович.

Он считает Залужного "до мозга костей" профессиональным военным и государственником.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Арестович, война России против Украины, Валерий Залужный
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