Арестович: Рассказать, как я познакомился с Залужным? Я был помощником начальника караула на гарнизонной одесской гауптвахте, а он сидел в камере

"Я его знаю с училища. Историю рассказать, как мы познакомились с Залужным? Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – рассказал Арестович.
Он считает Залужного "до мозга костей" профессиональным военным и государственником.
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.