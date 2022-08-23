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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция продолжит усилия по организации встречи Зеленского и Путина – Эрдоган

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Эрдоган рассказал об участии Турции в попытках достижения мира между Украиной и Россией
Эрдоган рассказал об участии Турции в попытках достижения мира между Украиной и Россией
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет продолжать попытки устроить переговоры глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он сказал в обращении после заседания президентского кабинета 22 августа, сообщается на сайте президента Турции.

"Война между Россией и Украиной продолжается со своими последствиями. Все являются свидетелями того, что мы [Турция] прилагаем усилия, чтобы предотвратить это и привести к миру", – сказал Эрдоган.

Он напомнил об успешном вывозе зерна из украинских портов и назвал это критически важным событием для человечества. Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать все усилия, чтобы достичь успеха в переговорах по остальным вопросам.

"У нас была возможность подробно обсудить события с Путиным. Мы ездили в Украину и имели аналогичную встречу с Зеленским. Наша цель – в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса", – сказал президент Турции.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

После начала полномасштабного вторжения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

В свою очередь, турецкие компании активно продают Украине оружие и беспилотники. Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, бесплатно передала Украине аппараты, на которые украинцы собирали деньги. Также в компании заявили, что никогда не будут поставлять свои беспилотники России.

При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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