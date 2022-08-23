Турция продолжит усилия по организации встречи Зеленского и Путина – Эрдоган

"Война между Россией и Украиной продолжается со своими последствиями. Все являются свидетелями того, что мы [Турция] прилагаем усилия, чтобы предотвратить это и привести к миру", – сказал Эрдоган.
Он напомнил об успешном вывозе зерна из украинских портов и назвал это критически важным событием для человечества. Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать все усилия, чтобы достичь успеха в переговорах по остальным вопросам.
"У нас была возможность подробно обсудить события с Путиным. Мы ездили в Украину и имели аналогичную встречу с Зеленским. Наша цель – в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса", – сказал президент Турции.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
После начала полномасштабного вторжения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
В свою очередь, турецкие компании активно продают Украине оружие и беспилотники. Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, бесплатно передала Украине аппараты, на которые украинцы собирали деньги. Также в компании заявили, что никогда не будут поставлять свои беспилотники России.
При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.