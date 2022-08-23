Турция продолжит усилия по организации встречи Зеленского и Путина – Эрдоган

Эрдоган рассказал об участии Турции в попытках достижения мира между Украиной и Россией Фото: ЕРА

"Война между Россией и Украиной продолжается со своими последствиями. Все являются свидетелями того, что мы [Турция] прилагаем усилия, чтобы предотвратить это и привести к миру", – сказал Эрдоган.

Он напомнил об успешном вывозе зерна из украинских портов и назвал это критически важным событием для человечества. Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать все усилия, чтобы достичь успеха в переговорах по остальным вопросам.

"У нас была возможность подробно обсудить события с Путиным. Мы ездили в Украину и имели аналогичную встречу с Зеленским. Наша цель – в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса", – сказал президент Турции.