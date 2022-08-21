Из украинских портов вышло еще четыре корабля с продовольствием – минобороны Турции

"В рамках отгрузки зерна всего вышло четыре корабля: два из украинского порта Черноморск, один из Одессы и один из Южного", – говорится в сообщении.
Также сегодня будет досмотрено одно судно из Украины и пять судов, которые следуют в Украину.
Tah * l sevkiyat * kapsam * nda;— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 21, 2022
Ukrayna’n * n Çernomorsk liman * ndan 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti.
Ayr * ca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekle * tirilecek.#MSB
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
20 августа Мининфраструктуры Украины сообщило, что в рамках инициативы по безопасной транспортировке агропродукции из портов Украины уже вышли 27 судов с 670 тыс. тонн агропродукции.