Из порта Черноморска вышло еще два судна с продовольствием – минобороны Турции

"В рамках отгрузки зерна еще два судна вышли из украинского порта Черноморск. Кроме того, на севере Стамбула также будут досмотрены два корабля, прибывающих из Украины и следующих в Украину", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

17 августа Мининфраструктуры Украины сообщило, что украинские порты уже покинуло 24 судна.