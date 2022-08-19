Более 23 млн тонн зерна нового урожая уже собрали украинские аграрии

Урожай собрали с площади 6,1 млн га, а это 55% засеянной территории. Аграрии намолотили 17,4 млн тонн пшеницы, 5,3 млн тонн ячменя, 243,7 тыс. тонн гороха, 7,7 тыс. тонн проса.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур – у аграриев Хмельницкой области – 62,0 ц/га, отметили в пресс-службе.

Лидеры по сбору урожая – Николаевская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и Кировоградская области.

Контекст:

Первый миллион тонн зерна украинские аграрии намолотили в первой декаде июля.

3 августа в Минагропроде прогнозировали урожай зерна на уровне 65–67 млн тонн.

После открытого вторжения российских войск в Украину в феврале порты Украины стали заблокированными, вывезти зерно оказалось невозможно.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном, после достижения договоренности о разблокировке экспорта вышло из порта Одессы утром 1 августа.