Россия подписала "зерновое соглашение" ради поддержки африканских стран и лучшей позиции в ООН – Подоляк

В сообщении говорится, что Подоляк "отметил, что стремясь смягчить отношение к себе как к токсичной стране, Россия соглашается на такие шаги, как заключение договора об экспорте зерна", подписанного "не между Украиной и Россией, а между Украиной, Турцией и ООН и отдельно между Россией, Турцией и ООН".

"У всех был интерес к этому. [...] Турция была заинтересована в разблокировании торговых путей в Черном море и влиянии на поставки зерна на мировой рынок, усилении своего веса в регионе, а ООН стремилась избежать голода в Африке, который спровоцирует новую волну беженцев в Европу. Россия же сохранила свою позицию в африканских странах, которые являются нейтральными или поддерживают войну против Украины. Следовательно, чтобы избежать обвинений в провоцировании голода в союзных странах, Россия подписала это соглашение. Таким образом, она также получила лучшую позицию в ООН", – цитирует Подоляка ОП.

Советник главы Офиса президента считает, что "для Кремля крайне важно, чтобы международные организации использовали слово "Россия" в позитивном контексте".

"Он понимает, что прямая пропаганда, основанная на лозунгах типа "мы имеем право на вторжение, убийства и разрушения" не действует на западные общества. России выгоднее, когда международные организации говорят: "Не все так однозначно", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)