Россия подписала "зерновое соглашение" ради поддержки африканских стран и лучшей позиции в ООН – Подоляк

В сообщении говорится, что Подоляк "отметил, что стремясь смягчить отношение к себе как к токсичной стране, Россия соглашается на такие шаги, как заключение договора об экспорте зерна", подписанного "не между Украиной и Россией, а между Украиной, Турцией и ООН и отдельно между Россией, Турцией и ООН".
"У всех был интерес к этому. [...] Турция была заинтересована в разблокировании торговых путей в Черном море и влиянии на поставки зерна на мировой рынок, усилении своего веса в регионе, а ООН стремилась избежать голода в Африке, который спровоцирует новую волну беженцев в Европу. Россия же сохранила свою позицию в африканских странах, которые являются нейтральными или поддерживают войну против Украины. Следовательно, чтобы избежать обвинений в провоцировании голода в союзных странах, Россия подписала это соглашение. Таким образом, она также получила лучшую позицию в ООН", – цитирует Подоляка ОП.
Советник главы Офиса президента считает, что "для Кремля крайне важно, чтобы международные организации использовали слово "Россия" в позитивном контексте".
"Он понимает, что прямая пропаганда, основанная на лозунгах типа "мы имеем право на вторжение, убийства и разрушения" не действует на западные общества. России выгоднее, когда международные организации говорят: "Не все так однозначно", – подчеркнул Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
17 августа Мининфраструктуры Украины сообщило, что из украинских портов уже вышли 24 судна.