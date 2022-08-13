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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аграрная компания Ахметова заявила, что оккупанты украли у нее около 200 тыс. тонн зерна

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По данным аграриев, россияне вывозят украинское зерно в Россию
По данным аграриев, россияне вывозят украинское зерно в Россию
Фото: pixabay.com

Гендиректор компании HarvEast Дмитрий Скорняков заявил 12 августа агентству Bloomberg, что на востоке Украины российские оккупанты забрали принадлежащие компании запасы зерна и собрали ее урожай.

Bloomberg выяснил, что 50 тыс. тонн зерна HarvEast оккупанты вывезли на грузовиках со склада и отправили в сторону России.

Еще около 150 тыс. тонн, по оценкам компании, россияне собрали с оккупированных полей, принадлежащих HarvEast, начиная с июня.

Агентство отмечает, что эти объемы примерно соответствуют трем морским сухогрузам класса Panamax.

Скорняков считает, что "самая большая потеря – это урожай этого года".

HarvEast входит в состав холдинговой структуры СКМ бизнесмена Рината Ахметова. В результате вторжения российских войск компания потеряла около двух третей своих земель, отмечает агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После открытого вторжения в Украину в феврале российские оккупанты заблокировали морские порты Украины и принялись красть украинское зерно, а также уничтожать его.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Ринат Ахметов, война, бизнес, экспорт, урожай, вторжение, война России против Украины, грузовик, российские оккупанты, зерно, россияне
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