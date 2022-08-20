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За 20 дней по "зерновому коридору" из портов Украины вышли 27 судов – Мининфраструктуры

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С начала работы "зернового коридора" в украинские порты под загрузку зашли 18 судов
С начала работы "зернового коридора" в украинские порты под загрузку зашли 18 судов
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В рамках инициативы по безопасной транспортировке агропродукции из портов Украины уже вышли 27 судов. Об этом 20 августа в Telegram сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"За 20 дней с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно 670 тыс. тонн агропродукции", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в украинские порты под загрузку зашли 18 судов. На рассмотрении также находится еще около 40 заявок на заход в порты.

"Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Спасибо союзникам за выполнение гарантий безопасности в Черном море", – добавили в министерстве.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Теги: Украина, продукты, экспорт, голод, война России против Украины, судно, Мининфраструктуры, кукуруза, судоходство, море, зерно
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