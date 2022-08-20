За 20 дней по "зерновому коридору" из портов Украины вышли 27 судов – Мининфраструктуры

С начала работы "зернового коридора" в украинские порты под загрузку зашли 18 судов Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"За 20 дней с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно 670 тыс. тонн агропродукции", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в украинские порты под загрузку зашли 18 судов. На рассмотрении также находится еще около 40 заявок на заход в порты.

"Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Спасибо союзникам за выполнение гарантий безопасности в Черном море", – добавили в министерстве.