"Издевательство над правосудием". США осудили возможный "трибунал" над украинскими пленными в Мариуполе

По его словам, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну президента РФ Владимира Путина и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине.
"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем. Все военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата, и им должны быть предоставлены обращение и защита, соответствующие этому статусу, в соответствии с Женевскими конвенциями", – заявил Прайс.
Он призвал Москву соблюдать свои обязательства по международному праву и добавил, что США и впредь твердо стоят на стороне украинского народа, защищающего свою свободу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки. По данным Бойченко, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.