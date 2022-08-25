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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Издевательство над правосудием". США осудили возможный "трибунал" над украинскими пленными в Мариуполе

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По словам Прайса, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну
По словам Прайса, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну
Фото: U.S. Department of State / Flickr

В Госдепартаменте США назвали вероятный "суд" над украинскими пленным в Мариуполе Донецкой области "издевательством над правосудием" и призвали москву соблюдать международное право. Об этом 24 августа заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, его цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну президента РФ Владимира Путина и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине.

"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем. Все военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата, и им должны быть предоставлены обращение и защита, соответствующие этому статусу, в соответствии с Женевскими конвенциями", – заявил Прайс.

Он призвал Москву соблюдать свои обязательства по международному праву и добавил, что США и впредь твердо стоят на стороне украинского народа, защищающего свою свободу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки. По данным Бойченко, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Госдепартамент США, Мариуполь, война России против Украины, Нед Прайс
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