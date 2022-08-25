"Издевательство над правосудием". США осудили возможный "трибунал" над украинскими пленными в Мариуполе

По словам Прайса, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну Фото: U.S. Department of State / Flickr

По его словам, такими "трибуналами" Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну президента РФ Владимира Путина и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине.

"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем. Все военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата, и им должны быть предоставлены обращение и защита, соответствующие этому статусу, в соответствии с Женевскими конвенциями", – заявил Прайс.

Он призвал Москву соблюдать свои обязательства по международному праву и добавил, что США и впредь твердо стоят на стороне украинского народа, защищающего свою свободу.

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